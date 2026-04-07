Ieri a Riccione sono arrivati circa 1500 atleti per partecipare al Beach Line Festival, una manifestazione storica organizzata da Promhotels. L’evento, dedicato al beach volley, vede la presenza di concorrenti provenienti dal Nord Europa, in particolare dalla Germania. Oltre alla competizione sportiva, la città ospita anche mostre e fioriture di tulipani, prolungando così il periodo di festa sulla spiaggia.

La festa non è finita. Ieri sono arrivati a Riccione circa 1500 atleti che parteciperanno al Beach line festival, la storica manifestazione, organizzata da Promhotels, che porta atleti dal Nord Europa, a partire dalla Germania, sulla spiaggia di Riccione. Ieri le temperature primaverili hanno accolto il popolo degli appassionati di beach volley. Un clima perfetto per giocare sulla sabbia nei 200 campi allestiti tra il porto e la zona del Marano, con la zona centrale dove si trova il campo con tribuna all’altezza di piazzale Azzarita. La festa non è finita anche a Villa Lodi Fè dove proseguirà fino al 12 aprile ‘il Parco dei tulipani ’ tra fiori, attrazioni e spettacoli itineranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beach volley, mostre e tulipani la festa non è ancora finita

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