La Festa dell’impegno Imprenditori e volontari Ecco i 9 nuovi Cavalieri

A causa di una pioggia intensa, l'80° anniversario della Repubblica a Monza ha visto svolgersi solo l'alzabandiera delle 9 in piazza Trento e Trieste. La cerimonia era programmata in modo più ampio, ma le condizioni meteorologiche hanno limitato le attività previste.

La pioggia, fitta e ostinata, ha cambiato i piani per l’ 80° anniversario della Repubblica, ieri, in piazza Trento e Trieste a Monza, dove si è riusciti a svolgere soltanto l’alzabandiera delle 9.30. Poi, l’acqua ha costretto tutti a spostarsi all’interno della Prefettura, dove il prefetto Enrico Roccatagliata ha accolto amministratori, sindaci, rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle parti sociali. Durante gli interventi istituzionali è tornato più volte un richiamo che ha attraversato la mattinata come un filo rosso: il primo voto delle donne nel 1946, evocato come la svolta che ha reso la Repubblica davvero inclusiva. E poi il richiamo ai valori civili della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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