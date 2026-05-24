Inaugurata la nuova caserma per i vigili del fuoco | Il segno concreto dell’impegno dei volontari

Sabato 23 maggio 2026 è stata ufficialmente inaugurata una nuova caserma per i vigili del fuoco volontari, situata tra Bolbeno e Zuclo. La cerimonia si è svolta alla presenza di due assessori regionali, uno dedicato all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, e l’altro alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione. La struttura rappresenta un intervento volto a rafforzare il servizio di emergenza locale.

Sabato 23 maggio 2026 è stata inaugurata la nuova caserma per i vigili del fuoco volontari di Bolbeno e Zuclo in presenza dell’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni e dell’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Inaugurata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Macerata Feltria

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