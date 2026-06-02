Festa della Repubblica Oggi si celebrano anche ottanta anni dal voto alle donne

Da noinotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si celebra la Festa della Repubblica e gli ottanta anni dal voto alle donne. Il 2 giugno 1946, con un referendum, gli italiani optarono per la Repubblica e votarono anche per l’assemblea costituente. In circa un anno e mezzo, i deputati dell’assemblea scrissero la Costituzione.

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Il 2 giugno 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani scelsero la Repubblica. Furono anche eletti i deputati all'assemblea costituente il cui lavoro, nel giro di un anno e mezzo, portò alla Costituzione. La Repubblica italiana nacque dalla Resistenza e dalla Liberazione dal nazifascismo e la Costituzione ne è la custode fondamentale. Oggi si celebrano anche gli ottanta anni del voto alle donne. ----- Data la giornata di festa nazionale il notiziario è limitato all'essenziale.     . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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