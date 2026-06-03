La Festa della Repubblica e le polemiche di chi non sa guardare oltre gli schieramenti
Durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, alcuni hanno sollevato polemiche anche in presenza di eventi organizzati con successo, che hanno coinvolto numerose persone e mostrato momenti di coesione nazionale. Nonostante la partecipazione di cittadini, bande musicali e cerimonie ufficiali, alcuni commenti critici sono rimasti focalizzati su aspetti politici, ignorando l’aspetto di festa condivisa. La giornata si è svolta con parate e incontri pubblici, senza interruzioni o incidenti rilevanti.
C’è proprio chi non rinuncia a fare polemiche strumentali anche di fronte a eventi straordinari e ben riusciti, che infondono un senso di unità nazionale e amor Patrio, troppo spesso mancati all’Italia in questi 80 anni di Repubblica. È accaduto anche ieri, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, iniziate al cospetto del Milite ignoto e terminate davanti al Quirinale, casa del Presidente della Repubblica e dunque di tutti gli italiani ed emblema della nostra democrazia. Una festa di popolo e lo sguardo al futuro. Una festa del popolo e di popolo, alla quale erano presenti le massime istituzioni e cariche dello Stato. E a cui ha partecipato idealmente ogni cittadino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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