Festa della Liberazione il prefetto | Libertà democrazia e legalità valori da preservare

In piazza Santa Teresa a Brindisi si è svolta questa mattina la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione d’Italia, promossa dalla prefettura in collaborazione con il Comune e la Brigata Marina San Marco. Il prefetto ha ricordato i valori di libertà, democrazia e legalità, sottolineando l’importanza di preservarli. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.