Festa della Liberazione il prefetto | Libertà democrazia e legalità valori da preservare
In piazza Santa Teresa a Brindisi si è svolta questa mattina la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione d’Italia, promossa dalla prefettura in collaborazione con il Comune e la Brigata Marina San Marco. Il prefetto ha ricordato i valori di libertà, democrazia e legalità, sottolineando l’importanza di preservarli. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.
BRINDISI – Si è svolta questa mattina, sabato 25 aprile, in piazza Santa Teresa a Brindisi, la cerimonia istituzionale dell'81° anniversario della Liberazione d'Italia, promossa dalla prefettura in collaborazione con il Comune e la Brigata Marina San Marco. Presenti le autorità civili e militari.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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