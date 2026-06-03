La Festa della Pizza e dello Sport a Isola della Scala

Dal 5 all’8 giugno, il Parco Budenheim a Isola della Scala ospiterà la Festa della Pizza e dello Sport, una manifestazione gratuita che combina gastronomia, sport e intrattenimento per tutte le età.

Dal 5 all’8 giugno il Parco Budenheim di Isola della Scala ospiterà una nuova edizione della Festa della Pizza e dello Sport, manifestazione a ingresso libero che unisce gastronomia, attività sportive e intrattenimento per tutte le età. L’evento si propone come un appuntamento capace di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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