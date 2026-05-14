Giro d’Italia Manfredi | A Napoli la tappa della bellezza grande festa dello sport

A Napoli si svolge una tappa del Giro d’Italia, attirando migliaia di persone lungo il percorso. Le strade sono affollate da famiglie e bambini che aspettano l’arrivo dei ciclisti, creando un’atmosfera di festa. Il sindaco della città ha commentato la giornata come un momento di grande gioia, sottolineando l’entusiasmo diffuso tra i presenti. La corsa attraversa le vie partenopee, e molte persone si sono radunate per assistere all’evento sportivo. La giornata si conclude con una grande partecipazione popolare e un clima di festa.

Tempo di lettura: 2 minuti “E’ un momento di grande gioia. Ci sono migliaia di persone per strada per accogliere i ciclisti, tantissime famiglie e tanti bambini. Anche lungo tutto il percorso, dalle immagini televisive si vede una presenza straordinaria del pubblico. Questo è il segno che veramente questa tappa, che ho definito la tappa della bellezza da Paestum a Napoli, è una grande festa dello sport e in particolare dello sport a due ruote”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è soddisfatto per il passaggio del Giro d’Italia, per il quinto anno consecutivo, a Napoli “Abbiamo visto arrivi meravigliosi sul lungomare – dice il sindaco di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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