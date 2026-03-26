Presentata Risosterie | a Isola della Scala torna la festa del riso tra giovani tradizioni e impegno sociale

Da veronasera.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 25 marzo si è tenuta nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero la presentazione della quarta edizione di “Risosterie”, evento dedicato alla promozione dell’enogastronomia veronese e al coinvolgimento dei giovani. La manifestazione si svolgerà a Isola della Scala e si focalizza sulla tradizione del riso, con iniziative che includono spettacoli, degustazioni e attività sociali legate alla cultura locale.

Sostenuta dall’energia di oltre 130 ragazzi di Isola Young, la quarta edizione unisce enogastronomia veronese (e non solo), eventi musicali e riflessione civile al Palariso È stata presentata mercoledì 25 marzo, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quarta edizione di “Risosterie”, manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’enogastronomia veronese e al protagonismo giovanile. L’evento si terrà dal 27 al 29 marzo al Palariso di Isola della Scala e si propone, anche quest’anno, come punto d’incontro tra tradizione culinaria, cultura del territorio e partecipazione attiva delle nuove generazioni. “Risosterie” è promossa dall’associazione Isola Young, una realtà composta da oltre 130 giovani tra i 16 e i 23 anni, nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio isolano attraverso iniziative culturali e aggregative. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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