La Rai blinda Alberto Angela | Rinnovo del contratto vicino
Secondo fonti interne all’azienda, il contratto tra la Rai e Alberto Angela è in fase di definizione e il rinnovo è imminente. La notizia circola tra i dipendenti e si attendono solo alcuni dettagli prima della firma finale. Angela continuerà a collaborare con il servizio pubblico, confermando la sua presenza in futuro sulla rete. La trattativa sembra essere ormai in dirittura d’arrivo, senza ulteriori ostacoli.
Il rapporto tra Alberto Angela e il servizio proseguirà. Fanpage apprende da fonti interne all'azienda che la firma per il rinnovo è vicina e mancherebbero pochi dettagli. Rai vuole evitare un nuovo caso Fazio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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