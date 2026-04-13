La Rai blinda Alberto Angela | Rinnovo del contratto vicino

Secondo fonti interne all’azienda, il contratto tra la Rai e Alberto Angela è in fase di definizione e il rinnovo è imminente. La notizia circola tra i dipendenti e si attendono solo alcuni dettagli prima della firma finale. Angela continuerà a collaborare con il servizio pubblico, confermando la sua presenza in futuro sulla rete. La trattativa sembra essere ormai in dirittura d’arrivo, senza ulteriori ostacoli.