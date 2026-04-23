L'ex calciatore e attuale commentatore ha espresso soddisfazione per le prestazioni di un suo ex compagno di squadra, sottolineando l'assenza di controversie tra i due. La squadra si prepara a affrontare una partita importante contro il Real Betis, con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo. La sfida rappresenta un momento chiave per la stagione delle due formazioni, entrambe impegnate a consolidare la propria posizione in classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Real Madrid, guidato dal suo tecnico Alvaro Arbeloa, si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione calcistica. La squadra, attualmente in seconda posizione nella classifica di LaLiga, si trova a nove punti di distanza dai leader, un gap significativo considerando che rimangono soltanto 18 punti a disposizione nel campionato. Questo confronto contro il Real Betis non è solo fondamentale per accumulare punti, ma rappresenta anche una prova cruciale per il morale e la determinazione della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arbeloa: ‘Non potrei essere più felice di Carvajal, nessuna controversia’

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