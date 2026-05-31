Maja Chwalinska sorpresa del Roland Garros non sa dove dormire | Spero di avere abbastanza soldi
Maja Chwalinska, qualificata agli ottavi del Roland Garros, si trova senza un alloggio stabile e teme di non potersi permettere una sistemazione. La tennista ha dichiarato di sperare di avere abbastanza soldi per coprire le spese di soggiorno. La giocatrice ha anche rivelato che i guadagni ottenuti sono stati ridotti dalle tasse, lasciandola in difficoltà economica. Non ci sono dettagli su eventuali soluzioni o assistenza ricevuta.
Maja Chwalinska sorpresa al Roland Garros: vola agli ottavi ma non sa dove dormire. Il retroscena sull'hotel e sui veri guadagni decurtati dalle tasse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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