Maja Chwalinska sorpresa del Roland Garros non sa dove dormire | Spero di avere abbastanza soldi

Notizia in breve

Maja Chwalinska, qualificata agli ottavi del Roland Garros, si trova senza un alloggio stabile e teme di non potersi permettere una sistemazione. La tennista ha dichiarato di sperare di avere abbastanza soldi per coprire le spese di soggiorno. La giocatrice ha anche rivelato che i guadagni ottenuti sono stati ridotti dalle tasse, lasciandola in difficoltà economica. Non ci sono dettagli su eventuali soluzioni o assistenza ricevuta.