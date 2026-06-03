La ex scuola di via Volterrana | Uno scheletro dimenticato
L’ex scuola di via Volterrana è considerata un edificio abbandonato e in condizioni di degrado. La struttura, che un tempo ospitava studenti, si presenta senza tetto e con parti danneggiate. È stata lasciata senza manutenzione per anni, con muri e finestre in cattivo stato. La proprietà dell’immobile è incerta, e non risultano interventi di riqualificazione recenti. La zona circostante mostra segni di abbandono e incuria.
L’ex scuola elementare di Via Volterrana non è un edificio qualsiasi. "È un luogo che appartiene alla memoria collettiva di Capannoli, dove generazioni di cittadini hanno trascorso gli anni della propria formazione e costruito ricordi che fanno parte della storia della nostra comunità – dicono Giacomo Citi e Mattia Cei di Fratelli d?italia –. Per questo motivo desta particolare perplessità rileggere oggi le dichiarazioni rilasciate dall’amministrazione comunale nel 2021 in occasione della presentazione del progetto “Spazio alla Comunità”". In quell’occasione si parlava di recupero e rigenerazione dell’edificio, di valorizzazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Il sistema scheletrico
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