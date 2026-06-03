La ex scuola di via Volterrana | Uno scheletro dimenticato

Notizia in breve

L’ex scuola di via Volterrana è considerata un edificio abbandonato e in condizioni di degrado. La struttura, che un tempo ospitava studenti, si presenta senza tetto e con parti danneggiate. È stata lasciata senza manutenzione per anni, con muri e finestre in cattivo stato. La proprietà dell’immobile è incerta, e non risultano interventi di riqualificazione recenti. La zona circostante mostra segni di abbandono e incuria.