A Maastricht si è diffusa l'attenzione dopo il ritrovamento di uno scheletro. Diverse fonti indicano che potrebbe appartenere a un conte francese, un personaggio che avrebbe ispirato Alexandre Dumas per alcuni dei suoi romanzi. Il reperto è stato trovato in un'area archeologica della città, suscitando interesse tra studiosi e appassionati di storia. Le autorità stanno conducendo verifiche per accertare l'identità e le circostanze del ritrovamento, mentre si attendono ulteriori analisi scientifiche.

Alcuni esperti sostengono che sia quello del conte francese a cui si ispirò Alexandre Dumas per il personaggio di d'Artagnan, ma è ancora tutto da vedere Da febbraio Wolder, un piccolo quartiere alla periferia ovest di Maastricht, nei Paesi Bassi, è al centro di una vicenda che ha attirato la stampa internazionale. All’interno della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, all’inizio dell’anno, è stato trovato uno scheletro che secondo alcuni studiosi potrebbe essere appartenuto al conte francese a cui si ispirò Alexandre Dumas per il personaggio di d’Artagnan, protagonista della popolare opera ottocentesca I Tre Moschettieri. L’analisi delle ossa è ancora in corso e non è chiaro se sarà possibile estrarre il DNA e ricostruire con certezza l’identità della persona sepolta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Maastricht c’è fibrillazione per il ritrovamento di uno scheletro

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