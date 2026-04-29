Scavi per l’isola ecologica spunta uno scheletro

Durante i lavori per l’installazione di un’isola ecologica interrata in piazza delle Erbe a Faenza, gli archeologi della Soprintendenza hanno scoperto uno scheletro che potrebbe risalire all’epoca altomedievale. La scoperta è avvenuta durante gli scavi, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sullo stato di conservazione o su possibili reperti collegati. Le analisi sui resti continueranno per identificare meglio l’età e l’origine del ritrovamento.

È presumibilmente di epoca altomedievale lo scheletro riportato alla luce dagli archeologi della Soprintendenza nell’ambito del cantiere per la realizzazione dell’ isola ecologica interrata di piazza delle Erbe a Faenza. "Le indagini archeologiche sono tuttora in corso – spiega per la Soprintendenza la dottoressa Sara Morsiani – però possiamo già sostanzialmente escludere che si tratti di resti di epoca romana. La sepoltura, nel momento in cui fu realizzata, intaccò infatti una pavimentazione romana (già nota agli archeologi, ndr) per cui deve necessariamente essere successiva". I resti apparivano circondati da mattoni in laterizio: "Loro sì di epoca romana – conferma Morsiani – ma riutilizzati nel contesto funerario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scavi per l’isola ecologica, spunta uno scheletro Notizie correlate Scheletro umano trovati negli scavi (per l’isola ecologica) a Faenza. “È medievale”Faenza (Ravenna), 28 aprile 2026 – Uno scheletro, presumibilmente di epoca medioevale, è riemerso dal cantiere per l'isola ecologica interrata di... Isola ecologica bloccata: tra scavi archeologici e polvere in centro? Cosa sapere Cantiere isola ecologica in piazza delle Erbe bloccato da scavi archeologici e Italgas. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scavi per l’isola ecologica, spunta uno scheletro; Dagli scavi per l'isola ecologica interrata spuntano antichi resti umani: in corso indagini della Soprintendenza; LANUSEI: IL NUOVO SISTEMA IDRICO DELL’OGLIASTRA PRESENTATO AL CONSIGLIO COMUNALE; La Venice Port Community chiede chiarezza sul porto. I programmi di Venturini e Martella. Scavi per l’isola ecologica, spunta uno scheletroFaenza: i resti, messi in sicurezza dalla Soprintendenza, risalirebbero all’epoca altomedievale. I lavori proseguono: fine entro il 30 giugno ... ilrestodelcarlino.it Scheletro umano trovato negli scavi (per l’isola ecologica) a Faenza. È medievaleLa sepoltura emersa durante i lavori in piazza delle Erbe. Ma il mistero sull’identità dell’antico defunto è lontano da essere svelato: ecco perché ... msn.com Dagli scavi condotti nella piana di Yezreel, nel nord di Israele, emergono indizi sulla battaglia, narrata dalle Scritture, in cui perse la vita il re Giosia - facebook.com facebook Dagli scavi condotti nella piana di Yezreel, nel nord di Israele, emergono indizi sulla battaglia, narrata dalle Scritture, in cui perse la vita il re Giosia x.com