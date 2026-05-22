Nella zona tra Quarticciolo e Pietralata, le forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di sei persone coinvolte in attività di spaccio. Sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste in barattoli di marmellata e occultate in diverse parti delle automobili utilizzate dagli spacciatori. L’intervento fa parte di un’azione mirata a contrastare le reti di distribuzione nella zona, con perquisizioni e sequestri di droga.

? Punti chiave Come facevano a nascondere la droga nei barattoli di marmellata?. Dove venivano occultate le dosi all'interno delle automobili?. Chi coordinava la sorveglianza tra i palazzi dei lotti?. Come funzionava il sistema di consegna rapida su ruote?.? In Breve Oltre 150 dosi di stupefacenti e contanti sequestrati tra Quarticciolo e Pietralata.. 92 dosi di cocaina rinvenute nel Quarticciolo durante lo smantellamento della cellula.. Droga nascosta in via dell'Alabastro dentro un barattolo di marmellata.. 40 dosi sequestrate al Tiburtino III durante l'arresto di una donna.. Sei persone sono state arrestate dai falchi della Polizia di Stato in un’operazione che ha colpito diverse zone tra il Quarticciolo, la Pietralata, il Tiburtino III e il quadrante Prenestino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz contro lo spaccio: 6 arresti tra Quarticciolo e Pietralata

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Blitz antidroga a Roma: smantellata rete di spaccio tra Quarticciolo e Tiburtino

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