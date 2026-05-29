La Polizia di Roma ha arrestato sette persone coinvolte nello spaccio di droga. Durante le operazioni, sono stati trovati nascondigli insoliti, tra cui i coprimozzi di alcuni mobili. La droga è stata sequestrata in diverse aree della città, insieme a materiali per il confezionamento. Le indagini hanno portato alla scoperta di basi di stoccaggio utilizzate per la distribuzione.

Sette arresti e sequestri di droga e denaro sono il risultato delle recenti operazioni della Polizia di Stato contro lo spaccio a Roma. Sono stati individuati nuovi metodi per nascondere e distribuire sostanze stupefacenti, con arresti effettuati in diversi quartieri della Capitale negli ultimi giorni. Nuove strategie per nascondere la droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio romano, portando a sette arresti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di scoprire una serie di stratagemmi sempre più sofisticati messi in atto dai pusher per eludere i controlli e occultare la droga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arresti per spaccio a Roma, scoperti nuovi nascondigli ingegnosi: droga trovata anche nei coprimozzi

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