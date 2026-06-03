La diva Marilyn | l’omaggio al Pecci

Oggi al Pecci per la rassegna Marilyn 100, dedicata al centenario dalla nascita della diva, alle 17 in lingua originale Quando la moglie è in vacanza (foto), diretto da Billy Wilder nel 1955; alle 19.15 torna sul grande schermo la Messa è finita, il film cult di e con Nanni Moretti, in versione restaurata in 4k; c’è infine Backrooms di Kane Parsons, con Avan Jogia, Renate Reinsve e Finn Bennett su uno dei più affascinanti e inquietanti miti moderni nati sul web, un fenomeno che ha ridefinito i codici dell’horror contemporaneo alle 21.15. Al Terminale alle 21 ultimo appuntamento con la rassegna " Re.A.Dy To watch " a cura della Provincia ci sarà la proiezione a ingresso libero de Il signore delle formiche di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, con la presentazione a cura di Federico Berti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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