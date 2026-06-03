La diva Marilyn | l’omaggio al Pecci
Oggi al Pecci si svolge la rassegna Marilyn 100, dedicata al centenario della nascita di Marilyn Monroe. Alle 17 viene proiettato il film “Quando la moglie è in vacanza”, diretto da Billy Wilder nel 1955, in lingua originale. La proiezione si tiene nello stesso giorno della celebrazione del compleanno dell’attrice. La sala apre alle 16.30 per l’evento.
Oggi al Pecci per la rassegna Marilyn 100, dedicata al centenario dalla nascita della diva, alle 17 in lingua originale Quando la moglie è in vacanza (foto), diretto da Billy Wilder nel 1955; alle 19.15 torna sul grande schermo la Messa è finita, il film cult di e con Nanni Moretti, in versione restaurata in 4k; c’è infine Backrooms di Kane Parsons, con Avan Jogia, Renate Reinsve e Finn Bennett su uno dei più affascinanti e inquietanti miti moderni nati sul web, un fenomeno che ha ridefinito i codici dell’horror contemporaneo alle 21.15. Al Terminale alle 21 ultimo appuntamento con la rassegna " Re.A.Dy To watch " a cura della Provincia ci sarà la proiezione a ingresso libero de Il signore delle formiche di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, con la presentazione a cura di Federico Berti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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