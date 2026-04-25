Al Mudec di Milano apre la mostra Beyond The Icon, dedicata a Marilyn Monroe, con una serie di fotografie che ritraggono la diva americana. Il percorso espositivo mette a confronto le immagini della sua fisicità con l’estetica contemporanea legata all’uso di Ozempic. La mostra si focalizza su come la rappresentazione del corpo femminile si sia evoluta nel tempo, senza commenti o interpretazioni.

? Cosa sapere La mostra Beyond The Icon al Mudec di Milano presenta scatti di Marilyn Monroe.. Il percorso fotografico confronta la fisicità della diva con l'estetica moderna dell'Ozempic.. Al Mudec di Milano, fino al 24 giugno 2026, la mostra Beyond The Icon – Marilyn Monroe: A Centennial Tribute by Guess analizza l’evoluzione del concetto di bellezza attraverso le lenti di Bernard of Hollywood, Sam Shaw e Milton H. Greene. Le immagini esposte non sono semplici ritratti, ma frammenti di una realtà fisica che oggi appare quasi estranea. Mentre la mostra è stata inaugurata in concomitanza con la Design Week, il dibattito che scaturisce dalle sale milanesi riguarda un divario profondo tra la morbidezza naturale della diva del Novecento e l’estetica contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marilyn al Mudec: il corpo reale della diva sfida l’era Ozempic

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