Stasera alle 21, nell’ambito della sagra di San Giacomo a Guastalla, si terrà la rappresentazione della commedia in due atti “La visita pastorale”, scritta da Ugo Franzoni. L’evento si svolgerà nell’area parrocchiale della frazione, organizzato dalla compagnia teatrale La Palanca Sbusa. Contestualmente, nel cortile del Rosebub sarà allestito un omaggio dedicato a Marilyn Monroe.

Stasera alle 21 nell’ambito della tradizionale sagra di San Giacomo, nell’area parrocchiale della frazione di Guastalla, la compagnia La Palanca Sbusa presenta ’La visita pastorale’, commedia in due atti di Ugo Franzoni. Stasera alle 21 alla biblioteca comunale di Boretto la rassegna ’Autori in prestito’ ospita Mattia Insolia (foto), autore dei romanzi ’Gli affamati’, ’Cieli in fiamme’, "La vita giovane". Oggi alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, viene presentato ’La lima del tempo’ di Stefania, Laura, Luca e Filippo Manini. Due sorelle e due fratelli, cresciuti in un ambiente familiare che li ha resi partecipi della bellezza della letteratura, presentano loro composizioni poetiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La visita pastorale’ a Guastalla. Al Rosebub l’omaggio a Marilyn

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