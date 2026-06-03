La deroga Ue vale 13 miliardi flessibilità solo sugli investimenti No ai sussidi generalizzati

Notizia in breve

Bruxelles ha concesso all’Italia una flessibilità di 13 miliardi di euro nel settore energetico, limitata agli investimenti e senza autorizzare sussidi generalizzati. La deroga, confermata il 3 giugno 2026, permette un maggiore margine di manovra sui bilanci, ma esclude interventi di sostegno ampi e indiscriminati. La decisione si inserisce in un quadro di regole europee più restrittive sui finanziamenti pubblici nel settore.