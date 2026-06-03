La deroga Ue vale 13 miliardi flessibilità solo sugli investimenti No ai sussidi generalizzati
Bruxelles ha concesso all’Italia una flessibilità di 13 miliardi di euro nel settore energetico, limitata agli investimenti e senza autorizzare sussidi generalizzati. La deroga, confermata il 3 giugno 2026, permette un maggiore margine di manovra sui bilanci, ma esclude interventi di sostegno ampi e indiscriminati. La decisione si inserisce in un quadro di regole europee più restrittive sui finanziamenti pubblici nel settore.
Roma, 3 giugno 2026 – Bruxelles apre, dunque, all’Italia sul dossier energia, ma dentro un recinto stretto: più margini di bilancio sì, sussidi generalizzati no. La Commissione europea si prepara a concedere una flessibilità aggiuntiva per gli investimenti energetici, accogliendo, però, solo in parte la richiesta avanzata da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione, che ha scelto di esaminare la sollecitazione italiana "con la massima attenzione", evita lo scontro con Roma ma ribadisce la linea di fondo dell’esecutivo Ue: sostenibilità dei conti, niente aiuti a pioggia e nessuna misura che possa alimentare domanda di energia e inflazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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