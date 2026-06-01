Una certa flessibilità per l’energia all’interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al Patto di stabilità per gli investimenti nella difesa: dovrebbe essere questa l’indicazione attesa mercoledì dalla Commissione europea. Secondo quanto filtra la Bruxelles, il governo Ue accoglierebbe le richieste fatte dall’Italia: la flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. Resta invece incerto il destino di un’eventuale linea di credito dedicata all’energia. Si tratterebbe di uno strumento distinto dalla possibilità - già indicata dall’esecutivo Ue - di riprogrammare a questo scopo i fondi di Coesione. Al momento non è chiaro se questa opzione sarà effettivamente confermata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Energia, l’Ue apre all’Italia: più flessibilità sugli investimenti

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