Energia l’Ue apre all’Italia | più flessibilità sugli investimenti
Mercoledì, la Commissione europea dovrebbe comunicare la possibilità per l’Italia di derogare al Patto di stabilità, grazie a una maggiore flessibilità sugli investimenti nel settore energetico. La clausola di salvaguardia, che permette deroghe in ambito di difesa, potrebbe estendersi anche alle spese per l’energia. Questa misura mira a facilitare gli investimenti italiani nel settore energetico senza incorrere in restrizioni finanziarie.
Una certa flessibilità per l’energia all’interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al Patto di stabilità per gli investimenti nella difesa: dovrebbe essere questa l’indicazione attesa mercoledì dalla Commissione europea. Secondo quanto filtra la Bruxelles, il governo Ue accoglierebbe le richieste fatte dall’Italia: la flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. Resta invece incerto il destino di un’eventuale linea di credito dedicata all’energia. Si tratterebbe di uno strumento distinto dalla possibilità - già indicata dall’esecutivo Ue - di riprogrammare a questo scopo i fondi di Coesione. Al momento non è chiaro se questa opzione sarà effettivamente confermata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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