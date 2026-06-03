La denuncia di un lettore | Perdita d' acqua in strada in via Acquacorrente VIDEO

Da ilpescara.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un video inviato da un lettore mostra acqua che scorre sull’asfalto di via Acquacorrente, vicino al civico 5. La perdita sembra essere causata da una rottura o una falla nella condotta idrica sotterranea. L’acqua forma una pozzanghera che si estende lungo la strada, con il traffico che passa poco distante. Nessuna informazione disponibile su eventuali interventi in corso o programmati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un nostro lettore ci ha inviato un video per mostrare una perdita d'acqua sull'asfalto in via Acquacorrente dovuta probabilmente alla rottura o a una falla nella condotta idrica sottostante al civico 5. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubHer Boyfriend Killed Her to Steal Everything… She Came Back for Revenge!

Video ?Multi Sub?Her Boyfriend Killed Her to Steal Everything… She Came Back for Revenge!

Notizie e thread social correlati

La denuncia di un residente di via Acquacorrente: "Perdita d'acqua da oltre un mese nonostante le segnalazioni"Un residente di via Acquacorrente ha segnalato che da più di un mese si verifica una perdita di acqua pubblica nella strada, nonostante abbia più...

Abbondante perdita d'acqua in strada | VIDEONella mattinata di ieri un cittadino ha segnalato una perdita d'acqua molto forte in una strada di Santa Maria a Vico.

Argomenti più discussi: Stipendi comparto Istruzione e Ricerca - dati ARAN e allarme FLC CGIL sulla perdita di potere d'acquisto; Migliaia di api sterminate con lo zolfo, l'atto vandalico contro un'azienda di Latina; Curato con oppioidi per mesi: muore paziente oncologico, i familiari sporgono denuncia; Farmacie tra burocrazia e crisi professionale. Lettera alla Redazione: inaccettabile il progressivo svilimento della professione.

Risarcimento perdita di chance: serve domanda autonoma specifica1. La vicenda clinica e le pretese risarcitorie degli eredi Gli eredi di un paziente deceduto a seguito di un ricovero in una struttura sanitaria emiliana convenivano in giudizio detta struttura per ... diritto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web