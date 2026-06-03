La denuncia di un lettore | Perdita d' acqua in strada in via Acquacorrente VIDEO

Un nostro lettore ci ha inviato un video per mostrare una perdita d'acqua sull'asfalto in via Acquacorrente dovuta probabilmente alla rottura o a una falla nella condotta idrica sottostante al civico 5. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Abbondante perdita d'acqua in strada | VIDEONella mattinata di ieri un cittadino ha segnalato una perdita d'acqua molto forte in una strada di Santa Maria a Vico.

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