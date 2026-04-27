La denuncia di un residente di via Acquacorrente | Perdita d' acqua da oltre un mese nonostante le segnalazioni

Un residente di via Acquacorrente ha segnalato che da più di un mese si verifica una perdita di acqua pubblica nella strada, nonostante abbia più volte segnalato il problema alle autorità competenti. La perdita si manifesta come un flusso costante di acqua che attraversa la carreggiata. Nessuna informazione è stata fornita sugli interventi effettuati finora o sui tempi previsti per la risoluzione. La situazione è rimasta invariata nel corso delle ultime settimane.

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci come, da oltre un mese, ci sia una grossa perdita d'acqua pubblica in strada in via Acquacorrente:“Volevo segnalare che da un mese vi è una perdita di acqua in via Acquacorrente di Pescara. I residenti hanno segnalato più volte il problema ma l’acqua.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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