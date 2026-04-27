Abbondante perdita d' acqua in strada | VIDEO

Nella mattinata di ieri un cittadino ha segnalato una perdita d'acqua molto forte in una strada di Santa Maria a Vico. La perdita si è protratta per diverse ore, creando una presenza evidente sul manto stradale. La situazione è stata documentata anche tramite un video, che mostra l'entità del guasto. La causa e le eventuali riparazioni sono ancora da verificare.

Abbondante perdita d'acqua a Santa Maria a Vico. A segnalarla un cittadino, rilevando che il guasto è stato notato diverse ore prima, fin dalla mattinata di ieri (26 aprile). Si spera che oggi, un giorno lavorativo, si provveda alla riparazione.Ovviamente il tema ha immediatamente scatenato la.🔗 Leggi su Casertanews.it Perché il water perde acqua #manutenzione #diy Notizie correlate Frosinone, perdita d’acqua e degrado in via Brighindi: residenti esasperati (video)Da giorni un guasto alla rete idrica provoca uno spreco continuo, mentre l’erba alta e la mancanza di interventi aumentano il malcontento. Leggi anche: Enorme voragine a Napoli: sospetta perdita d'acqua Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Le aule... fanno acqua. Mattinata amara al Parentucelli Arzelà. Rinviate le lezioni; Colpo di calore nel cane, come riconoscerlo e cosa fare nei primi minuti. Il Friuli fa acqua, i rubinetti di casa sprecano il 40% della risorsa più preziosaIn Fvg più di 42 litri d’acqua ogni 100 immessi nelle tubazioni degli acquedotti vanno persi, non arrivano, cioè, nelle case dei cittadini della regione. Ne consegue che le tubazioni Fvg «non godono ... ilgazzettino.it Parioli, perdita d'acqua dal cantiere per il palazzo contestato. Nuovo esposto dei cittadiniIn Via Ettore Petrolini 2, come raccontato in precedenti articoli, è in corso l’edificazione di un palazzo di sette piani a destinazione residenziale, da parte della Ecopetrolini SpA, frutto della ... romatoday.it In riferimento alla perdita idrica segnalata nei giorni scorsi in Via dello Spizzone, si informa la cittadinanza che, con apposita ordinanza, è stata disciplinata la viabilità in occasione dei lavori di riparazione programmati. Per la giornata di sabato 18 aprile 2026, - facebook.com facebook