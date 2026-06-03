La death education offre uno sguardo diverso sulla proposta del sindaco di San Giorgio su Legnano
Il sindaco di San Giorgio su Legnano ha proposto che chi vive con un cane o un gatto e non ha figli contribuisca volontariamente a sostenere le famiglie con bambini. La proposta ha suscitato discussioni tra i cittadini, alcuni critici e altri favorevoli. La proposta mira a redistribuire risorse tra le diverse fasce della popolazione, ma non prevede obblighi legali. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla distribuzione delle risorse e sui criteri di solidarietà.
Da giorni si discute della provocazione lanciata dal sindaco di San Giorgio su Legnano: chiedere a chi vive con un cane o un gatto e non ha figli di versare un contributo volontario per sostenere le famiglie con bambini. Una proposta che nasce dal tema reale della denatalità, ma che finisce per toccare un nervo molto più profondo della nostra società: il modo in cui giudichiamo le scelte, le fragilità e le biografie degli altri. Dietro quella che viene definita una “provocazione” si nasconde infatti un presupposto implicito: che esista una relazione tra il non avere figli e la scelta di vivere con un animale. Come se il cane o il gatto rappresentassero una sorta di sostituto della genitorialità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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