Il sindaco di San Giorgio su Legnano ha proposto un contributo volontario di almeno 20 euro all’anno per ogni animale domestico, come cane o gatto. La somma dovrebbe essere destinata alle famiglie con figli. La proposta è stata comunicata attraverso il periodico comunale e ha suscitato discussioni tra i cittadini. Non è stato ancora chiarito se il contributo sarà obbligatorio o facoltativo.

San Giorgio su Legnano (Milano) - Fa discutere a San Giorgio su Legnano la proposta lanciata dal sindaco Claudio Ruggeri sul periodico comunale: un contributo volontario di almeno 20 euro all’anno, per ogni cane o gatto posseduto, da destinare alle famiglie con figli. La proposta. L’iniziativa, presentata come una provocazione, parte da una riflessione del primo cittadino sul calo della natalità e sul ruolo delle nuove generazioni nel sostenere il futuro della comunità. Ruggeri ha collegato il tema alla presenza di animali domestici nelle famiglie senza figli, sostenendo che chi usufruisce meno dei servizi legati all’infanzia potrebbe contribuire, liberamente, ad aiutare chi cresce dei bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giorgio su Legnano, la proposta del sindaco ai proprietari di animali: “Contributo di 20 euro alle famiglia con figli”

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