Dalle Guide dell’Espresso uno sguardo diverso sulla gastronomia

Da venerdì 24 aprile è disponibile in edicola il primo numero monografico de Le Guide de L’Espresso, una pubblicazione che propone un approccio diverso alla gastronomia. La rivista si propone di offrire un punto di vista alternativo rispetto alla narrazione tradizionale, concentrandosi su aspetti inediti e differenziati del settore alimentare. La pubblicazione si distingue per il suo formato monografico e per l’intento di proporre contenuti nuovi e approfonditi.

È in edicola da venerdì 24 aprile, il primo numero monografico de Le Guide de L’Espresso, che prova a spostare l’asse del racconto gastronomico. Non più soltanto ristoranti, voti e classifiche, ma un attraversamento laterale del tema: il design visto da cucina, cantina e tavola. Un terreno familiare, ma affrontato con un taglio meno prevedibile. La direzione è quella di Emilio Carelli, che inaugura una serie di uscite trimestrali pensate per allargare il perimetro culturale della guida, senza tradirne la vocazione. Dal 1979, Le Guide de L’Espresso osservano l’ospitalità italiana cercando un equilibrio tra forma e sostanza. Questo primo speciale mette a tema proprio quella linea sottile: dove finisce l’estetica e dove inizia la funzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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