La Curt del Vin a Briosco

Sabato 6 giugno si tiene a Briosco l’evento BrioscoFesta - La Curt del Vin, che si svolge nel centro storico della città. L’evento comprende una grande cantina a cielo aperto con degustazioni di vino, musica, street food, concerti e attività legate alle tradizioni locali. La manifestazione coinvolge diverse iniziative che uniscono arte, vintage e convivialità.

Una grande cantina a cielo aperto, con sport, street food concerti e tradizioni locali. Sabato 6 giugno a Briosco torna l'attesissimo appuntamento con BrioscoFesta - La Curt del Vin, l'evento diffuso nel centro storico di Briosco dedicato a vino, musica, vintage, arte e convivialità.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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