Occio Ada! Eda Ida! al Teatro President la commedia dialettale della compagnia La curt di sigullon

Sabato 21 marzo alle 21, al Teatro President, va in scena la commedia dialettale “Occio Ada!.. Eda Ida!” interpretata dalla compagnia La curt di sigullon. La rappresentazione fa parte della Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani e vede protagonisti gli attori della compagnia che portano in scena il loro spettacolo. La pièce è stata scelta per questa iniziativa culturale dedicata al teatro in dialetto.

Sabato 21 marzo alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani sarà in scena la Compagnia dialettale La curt di sigullon con “Occio Ada!.. Eda Ida!”, commedia in tre atti in dialetto piacentino di Giorgio Tosi, per la regia di Andrea Bersani. Si tratta di una commedia che si differenzia dal filone classico del dialettale, per le scene veloci, le situazioni insolite e le battute efficaci. Protagoniste assolute Ada e Ida, due sorelle malefiche (ma divertentissime), molto invadenti nei confronti della sorella minore, rimasta di recente vedova: pettegolezzi, critiche, intromissioni continue nella sua post-vedovanza per tentare di impedire che si rifaccia una vita. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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