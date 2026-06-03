La ' cura' di Belen sono i figli la foto dolcissima di Luna Marì e la merenda insieme al bar

Il 29 maggio, Belen Rodriguez è tornata sui social dopo alcuni giorni di silenzio. La sua assenza era stata causata da un ricovero ospedaliero, che aveva preoccupato fan e colleghi. La influencer ha condiviso una foto di Luna Marì, e ha pubblicato immagini di una merenda al bar. La sua presenza sui social si è ripresa con post che mostrano momenti familiari e quotidiani.

Belen Rodriguez la sera del 29 maggio è tornata sui social dopo alcuni giorni di silenzio seguiti al ricovero in ospedale che aveva destato forte preoccupazione tra fan e colleghi. La conduttrice argentina aveva condiviso una storia Instagram in cui appariva distesa nel letto di casa, con. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La nuova collana di Belén Rodriguez è dedicata ai figli Santiago e Luna Marì: “Sempre con me”

“La bimba più bella”. Tutti pazzi per Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez è cresciuta ed è un vero splendore: com’è diventataLuna Marì Spinalbese, figlia di Belen Rodriguez, è ormai quasi cinque anni e continua a ricevere molta attenzione sui social.

Temi più discussi: Belen in crisi, chi c'è accanto a lei in queste ore: Risponde al telefono, rasserena i toni, le sta al fianco; È sbagliato se il malore di Belén Rodriguez diventa il pretesto per fare congetture sulla sua vita; Che fine ha fatto Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen e padre di sua figlia Luna Marì; Belen ha lasciato l’ospedale, dove si trova ora. E arriva il messaggio di Cecilia.

La 'cura' di Belen sono i figli, la foto dolcissima di Luna Marì e la merenda insieme al barBelen Rodriguez la sera del 29 maggio è tornata sui social dopo alcuni giorni di silenzio seguiti al ricovero in ospedale che aveva destato forte preoccupazione tra fan e colleghi. La conduttrice ... today.it

Belen Rodriguez, la casa a Milano è un tripudio di designLa casa di Belen Rodriguez è pronta: vediamo com'è l'appartamento che dividerà con i figli Santiago e Luna Marì. donnaglamour.it