La cucina caraibica incontra il vino di Romagna
La genuinità della terra romagnola incontra l’energia e il calore del mondo latino. È questo l'originale connubio che propone l'Agriturismo "Dal Maggi" per sabato 6 giugno, un appuntamento pensato per chi vuole concedersi un pranzo speciale lontano dal caos cittadino, all'insegna del buon cibo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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