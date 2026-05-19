Il parco acquatico Mirabeach, situato vicino a Mirabilandia, si appresta a riaprire i battenti il 13 giugno dopo una chiusura. Con una superficie di circa 88 mila metri quadrati, il parco si prepara ad accogliere visitatori per un’altra stagione estiva. La struttura propone attività e aree dedicate al relax e al divertimento, con un’attenzione crescente all’inclusività. La riapertura segna l’inizio di una nuova stagione in cui si prevede un afflusso di visitatori.

Ravenna, 19 mag. - (Adnkronos) - Mirabeach, il parco acquatico adiacente a Mirabilandia, è pronto a riaprire i cancelli sabato 13 giugno per una nuova estate all'insegna del divertimento e del relax sempre più inclusivi. La spiaggia bianchissima direttamente da Sharm el-Sheikh, che non scotta al sole, e l'atmosfera rilassata saranno ancora una volta la scenografia perfetta di giornate in pieno stile caraibico. I tanti scivoli, percorsi acquatici, piscina con le onde, aree relax, lettini e ombrelloni, spazi verdi con zone Vip e ville esclusive full optional oltre a bar, ristoranti, chiringuito e negozi che completano l'offerta. Per rilassarsi al sole direttamente in acqua, il Rio Angel propone un tranquillo percorso su morbidi gommoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabeach 2026, con 88 mila mq di divertimento torna la spiaggia più caraibica della Romagna ?

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