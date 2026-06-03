L'allenatore del Como è stato confermato per il terzo anno consecutivo, una scelta che in Italia si verifica raramente. In Europa, si continua a premiare il risultato sul gioco. La squadra ha ottenuto una vittoria importante senza mostrare particolari spettacoli, evidenziando come la continuità tecnica venga confermata anche in assenza di prestazioni particolarmente brillanti. Le parole di alcuni giocatori, come De Bruyne, sono state lasciate senza ulteriori commenti.

Il punto di vista di Stefano Agresti su alcuni dei temi emersi sul nostro campionato. Fabregas allenerà il Como anche nella prossima stagione: sarà il terzo anno di fila, da quando la squadra è tornata in Serie A c’è sempre stato lui in panchina. Una continuità che paga, evidentemente, perché i risultati sono stati straordinari. Ma è anche rara, questa fedeltà societàallenatore. Se prendete le altre prime otto squadre della classifica, nessuna ha avuto nelle ultime due stagioni lo stesso tecnico che avrà nella prossima. La Juve ha cominciato questi tre campionati con tre allenatori diversi (Motta, Tudor e Spalletti), così come il Milan (Fonseca, Allegri e Mister X), l’Atalanta (Gasperini, Juric e Sarri) e la Lazio (Baroni, Sarri e Gattuso). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La continuità che vale di Fabregas, una Champions senza show e le parole sciolte di De Bruyne

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JUVE, ROMA, MILAN e COMO: chi va in CHAMPIONS - 37ª giornata di SERIE A | Caressa

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