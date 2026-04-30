Sabato al Sinigaglia si terrà una partita tra due squadre che si affrontano con obiettivi diversi, ma entrambe determinate a ottenere una vittoria. La sfida coinvolge anche un ex calciatore che ha giocato in passato per entrambe le squadre e che sarà protagonista in questa occasione. La partita si svolge in un momento particolare della stagione, con l’attenzione rivolta anche a possibili conseguenze in ambito europeo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato al Sinigaglia andrà in scena una sfida che va oltre la classifica e i tre punti. Da una parte Antonio Conte, dall’altra Cesc Fabregas: maestro contro allievo, due generazioni a confronto unite da un passato comune al Chelsea e oggi divise da ambizioni e panchine diverse. Il Napoli arriva a Como con un margine importante nella corsa Champions, ma con la volontà di non rallentare proprio ora, mentre i lariani si giocano una delle ultime carte per restare agganciati al sogno europeo. I due si conoscono bene e condividono un passato comune al Chelsea, quando Conte sedeva in panchina e Fabregas era uno dei perni tecnici della squadra londinese.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conte contro Fabregas: al Sinigaglia una sfida che vale la Champions

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