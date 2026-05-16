Repubblica Napoli | De Bruyne torna titolare | Pisa vale la Champions

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati convocati dalla nazionale belga per i prossimi Mondiali del 2026. De Bruyne tornerà a essere titolare in campo, mentre Lukaku parteciperà alla competizione come parte della rosa ufficiale. La loro presenza era stata discussa in precedenza, ma ora è stata confermata ufficialmente. La partecipazione alle partite del torneo si svolgerà in diverse città e stadi previsti per l’evento. La competizione si terrà in Nord America, coinvolgendo diverse nazioni ospitanti.

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"> Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku saranno protagonisti con il Belgio ai Mondiali 2026. Una convocazione che oggi appare naturale, ma che fino a qualche mese fa sembrava tutt’altro che scontata considerando i numerosi problemi fisici vissuti dai due campioni nel corso della stagione. Come racconta Repubblica Napoli, le strade dei due belgi si sono però ormai separate in azzurro. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, il primo a fermarsi era stato Lukaku, colpito da una lesione al retto femorale che ne ha fortemente condizionato il rendimento. Dopo il gol segnato contro il Verona, Big Rom non è più riuscito a ritrovare continuità, fino alla decisione di chiudere anticipatamente la propria esperienza con il Napoli e rientrare definitivamente in Belgio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica Napoli: “De Bruyne torna titolare: Pisa vale la Champions” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli-Cremonese, De Bruyne torna a SEGNARE Sullo stesso argomento Leggi anche: De Bruyne verso Pisa: Napoli riparte per la Champions Leggi anche: Napoli-Lecce, le probabili formazioni: Anguissa torna titolare, in panchina McTominay e De Bruyne Conte può rimanere a Napoli, i calciatori stanno con lui Repubblica scrive che Conte è scontento della comunicazione, De Laurentiis degli infortuni. Ma un accordo si può trovare. Sulla lista di sbarco De Bruyne, Lukaku, Meret e uno tra Lobotka e Anguissa. iln x.com Napoli sconfitto dal Bologna: Champions ancora da conquistare, futuro di Conte e De Bruyne tutti da decidere reddit Futuro De Bruyne, Corbo su Repubblica: Bisogna capire se a 35 anni...Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli la prossima estate? Sì, secondo Antonio Corbo, secondo cui in casa Napoli ci sarebbero delle valutazioni in corso sulla posizione del centrocampista belga. tuttonapoli.net Napoli, una squadra senza identità di giocoGli azzurri si trascinano anche a fine campionato, giocando sempre in affanno. Mai autorevole e remissivo Giusta la sostituzione di De Bruyne, un ... napoli.repubblica.it