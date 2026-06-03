Tifosi rossoneri hanno esposto striscioni, lanciato cori e scritto sui muri contro la proprietà del club. La protesta si è estesa anche all’ipotesi di portare la contestazione a Times Square, coinvolgendo così anche New York. La mobilitazione è iniziata con petizioni e manifestazioni sul territorio italiano, ora si pensa a una presenza simbolica all’estero.

Petizioni, cori e striscioni, scritte sui muri. E, ora, anche l’idea di far arrivare la protesta dei tifosi rossoneri contro l’attuale proprietà fino a New York. Continua la contestazione. L’ultima iniziativa è nata dal Milan Club Valle Telesina, provincia di Benevento, che, attraverso la piattaforma Milancommunity, si è confrontato con l’Associazione Milan Club, la Curva Sud, il gruppo Old Clan e il Milan Club New York. Sul tavolo, la proposta di acquistare uno spazio sui maxischermi di Times Square: " Save Ac Milan – Cardinale out ", il messaggio che si vorrebbe mandare alla proprietà statunitense. Nei giorni scorsi, in zona San Siro, erano invece comparse scritte all’indirizzo di Cardinale ("Go Home") e Zlatan Ibrahimovic ("Sabotatore, vattene via"). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - LA CONTESTAZIONE. Da striscioni e cori all’idea Times Square. Tifosi contro il club

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