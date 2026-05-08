Contestazione Milan la Curva Sud contro Furlani | striscioni e cori pronti per l’Atalanta

La partita tra Milan e Atalanta si avvicina e la Curva Sud ha annunciato una manifestazione di contestazione rivolta a Furlani. I tifosi rossoneri stanno preparando striscioni e cori per esprimere il loro dissenso durante l'incontro di domenica sera. La protesta riguarda le opinioni espresse in precedenza dal responsabile della società, che hanno generato reazioni tra i sostenitori del club.

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La redazione di Pianeta Milan ha rivelato ieri di una possibile protesta della Curva Sud del Milan nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, prima della partita di domenica sera contro l'Atalanta (qui tutti i dettagli). Notizia che viene confermata anche dall'edizione odierna di 'Tuttosport'. I capi d’imputazione mossi contro il dirigente rossonero sono quelli di una strategia aziendale che non ha portato risultati sportivi e che ha avuto come finalità ultima i bilanci in attivo. Come scrive il quotidiano, si parla di possibili striscioni contro l’operato di Furlani e di cori contro lo stesso CEO rossonero e della proprietà del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Contestazione Milan, la Curva Sud contro Furlani: striscioni e cori pronti per l’Atalanta Notizie correlate Leggi anche: ESCLUSIVA PM | Milan-Atalanta, contestazione in vista: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani Leggi anche: Milan-Atalanta, contestazione in vista a San Siro: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani | PM Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Curva Sud Milano, la svolta politica degli ultras rossoneri: banchetti, firme e slogan contro divieti e società; Verso Milan-Atalanta, ultras pronti alla contestazione: tensioni crescenti, nel mirino c'è l'AD Furlani; Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato; Gabbia sui fischi al Milan contro il Sassuolo difende il gesto di Maignan: Non voleva essere polemico. Torino Hooligans sanzionati per la contestazione a Milano: multe fino a 1000 euroLa questura milanese ha classificato la tappa sotto gli uffici di Rcs come manifestazione senza preavviso: una trentina di sanzioni amministrative per i presenti ... toronews.net Sassuolo Milan e il disappunto di Maignan: gesto inequivocabile verso la Curva. La ricostruzioneSassuolo Milan, gesto di disappunto di Maignan nei confronti della Curva Sud: è successo a fine partita. La ricostruzione ... milannews24.com Milan-Atalanta, San Siro bolle e contestazione pronta. Ecco la probabile formazione di Allegri #MilanAtalanta #Allegri #milan #SempreMilan #SerieA x.com RITORNA LA CONTESTAZIONE IN CASA MILAN Stanchi della cattiva gestione da parte della proprietà e del management attuale i tifosi rossoneri sono pronti a farsi sentire Stando a quanto riportato da Sky Sport, domenica sera durante Milan-Atalanta è facebook