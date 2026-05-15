Il plauso di Europa Verde all’elettrificazione della Parma-Suzzara

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Europa Verde ha espresso apprezzamento per l’avvio del servizio ferroviario elettrico sulla tratta tra Parma e Suzzara. I nuovi treni di ultima generazione, acquistati dalla Regione Emilia-Romagna, hanno sostituito i convogli a gasolio, rendendo più efficiente il collegamento tra le due città. L’attivazione del servizio rappresenta un passaggio importante per la rete regionale, con i treni elettrici gestiti da FER Ferrovie Emilia-Romagna che ora operano sulla linea.

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Con l’avvio ufficiale del servizio elettrico, i nuovi treni di ultima generazione acquistati dalla Regione Emilia-Romagna sostituiscono definitivamente i convogli a gasolio sulla tratta gestita da FER Ferrovie Emilia-Romagna. “Lunedì 18 maggio sarà una data che vale la pena ricordare – affermano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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