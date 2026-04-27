Durante la presentazione del nuovo piano strategico Nissan Vision, è stata analizzata la strategia del marchio in Europa, evidenziando come la transizione verso i veicoli elettrici sia ancora in fase di sviluppo. Si è parlato delle sfide legate alla redditività e delle opportunità offerte dal mercato, sottolineando che il percorso di elettrificazione del marchio si trova in una fase di evoluzione continua.

L’Europa dell’auto è ancora un pilastro o è vista come un problema? È un mercato centrale per l’elettrificazione, ma anche uno dei più complessi da gestire in termini industriali ed economici. Qui le ambizioni di Nissan si scontrano con la realtà di costi elevati, normative stringenti e una transizione energetica che procede a ritmi meno lineari del previsto, ostacolata da fratture profonde, differenze infrastrutturali e policy nazionali volatili. Il messaggio che arriva dal management, e in particolare dalle parole di Massimiliano Messina, Chairman per la regione allargata Amieo (Africa, Medio Oriente, India, Europa, Oceania), è duplice. Il manager italiano lo dice senza giri di parole: in Europa, Nissan non fa utili da anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nissan Europa: elettrificazione sì, ma la strategia è ancora in evoluzione

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