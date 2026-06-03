Per il 25° anniversario, la colonna sonora di “Moulin Rouge!” sarà riproposta in un'edizione speciale. Il film, diretto da Baz Luhrmann, è uscito venticinque anni fa e continua a essere uno dei musical cinematografici più apprezzati degli ultimi decenni. La colonna sonora, celebre per le sue canzoni eclettiche e coinvolgenti, torna a essere disponibile in questa nuova versione. La pellicola mantiene il suo successo e l'attenzione del pubblico anche dopo tutto questo tempo.

Nonostante siano trascorsi venticinque anni da suo debutto sul grande schermo, Moulin Rouge!, il capolavoro del regista australiano Baz Luhrmann, resta uno dei musical cinematografici più amati e riusciti degli ultimi decenni. I fan hanno dimostrato di apprezzare ancora la tormentata storia d’amore tra lo scrittore Christian ( Ewan McGregor ) e la cortigiana Satine ( Nicole Kidman ) e, soprattutto, la strepitosa colonna sonora del film. Per festeggiare il 25° anniversario del cult movie, proprio la OST verrà ripubblicata in vinile, in una versione ampliata. L’album uscirà il prossimo 10 luglio, e sarà stampato su vinile color Velvet Rouge; includerà otto brani extra, tratti dal secondo volume. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La colonna sonora di “Moulin Rouge!” torna a farci sognare in un’edizione speciale per il 25° anniversario del film

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Moulin Rouge torna al cinema!

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