Il teatino Matteo Passarelli firma la colonna sonora del film Carmen è partita
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Dal 16 maggio sarà disponibile su Rai Play il film "Carmen è partita" di Domenico Fortunato, in cui c’è anche un po’ d’Abruzzo. La colonna sonora del lungometraggio è firmata dal compositore e direttore d'orchestra teatino, Matteo Passarelli.Con questa collaborazione, Passarelli consolida il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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