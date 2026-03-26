Malavia Speaker Cenzou firma la colonna sonora del nuovo film di Nunzia De Stefano

Malavia e Speaker Cenzou hanno composto la colonna sonora del nuovo film diretto da Nunzia De Stefano. La colonna sonora si intitola “Malavia – Original Soundtrack” e accompagna la pellicola nel suo percorso di distribuzione. La collaborazione tra gli artisti e la regista si riflette nella colonna sonora, che comprende brani originali firmati dai due musicisti.

“Malavia – Original Soundtrack Highlights” è il titolo della colonna sonora originale firmata dal rapper napoletano Speaker Cenzou, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Magma Music. Il disco accompagna l’uscita in sala del film Malavia di Nunzia De Stefano prodotto da Matteo Garrone (Archimede) e Rai Cinema, distribuito da Fandango. Malavia sarà disponibile nelle sale da giovedì 26 marzo, in concomitanza con la pubblicazione dell’album.Ambientato a Napoli, il lungometraggio mette la musica rap al centro della narrazione. Il protagonista Sasà (Mattia Francesco Cozzolino) è un ragazzino di tredici anni che trascorre le sue giornate con i migliori amici Cira (Francesca Gentile) e Nicolas (Junior Rodriguez), affascinato dalla cultura Hip-Hop. 🔗 Leggi su Multisapere.com © Multisapere.com - Malavia, Speaker Cenzou firma la colonna sonora del nuovo film di Nunzia De Stefano Articoli correlati “Malavia”, il nuovo film di Nunzia De Stefano racconta crescita, musica e seconde possibilitàUna storia di formazione attraversata dal rap, dal dolore e dal desiderio di riscatto. Dragon Ball: Hans Zimmer firma la colonna sonora del nuovo corto per i 40 anniNon è un semplice video celebrativo, ma una vera e propria lettera d’amore all’arte di Akira Toriyama. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Speaker Cenzou Temi più discussi: Speaker Cenzou firma la soundtrack di Malavia: Il rap diventa cinema'; Il rapper Speaker Cenzou firma la colonna sonora di Malavia; Speaker Cenzou: Rapper per sempre, debutto da compositore per film. Quel giubbotto di Pino...; Il rapper Speaker Cenzou firma la colonna sonora di Malavia. Speaker Cenzou firma la colonna sonora di Malavia: Il mio rap diventa cinemaIl rapper napoletano debutta come autore di colonne sonore firmando le musiche del nuovo film di Nunzia De Stefano, al cinema da domani (giovedì 26 marzo 2026). Un progetto che trasforma il suo rap in ... tg24.sky.it Malavia arriva al cinema: la colonna sonora di Speaker Cenzou unisce old school e nuovi rapper | VIDEODomani l’uscita del film di Nunzia De Stefano prodotto da Matteo Garrone. Il 28 marzo al The Space di Fuorigrotta l’incontro con la regista e il cast. Nel progetto anche Nicola Siciliano, tra le nuove ... napolitoday.it "Malavia - Original Soundtrack Highlights" è il titolo della colonna sonora originale firmata dal rapper napoletano Speaker Cenzou. - facebook.com facebook