La collina del Caos continua a sbriciolarsi ecco il video-verità sulle cause
La collina del Caos si sta sgretolando ulteriormente, come mostrato nel video diffuso oggi. Secondo l’associazione MareAmico, le cause sono legate alla mancata regimentazione delle acque a monte, non alle maree. La perdita di terreno prosegue senza interventi di controllo delle acque piovane o di gestione delle falde. Nessuna menzione a interventi di bonifica o lavori di consolidamento recenti. La situazione resta critica e senza risposte concrete.
Mancata regimentazione delle acque a monte. E non dal mare. Lo ripete, e ribatte, da anni ormai, l'associazione MareAmico. Questa la causa dei crolli che stanno devastando la collina del Caos di Agrigento. Un dissesto idrogeologico determinato, appunto, dalla mancata regimentazione delle acque a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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