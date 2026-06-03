La collina del Caos continua a sbriciolarsi ecco il video-verità sulle cause

Notizia in breve

La collina del Caos si sta sgretolando ulteriormente, come mostrato nel video diffuso oggi. Secondo l’associazione MareAmico, le cause sono legate alla mancata regimentazione delle acque a monte, non alle maree. La perdita di terreno prosegue senza interventi di controllo delle acque piovane o di gestione delle falde. Nessuna menzione a interventi di bonifica o lavori di consolidamento recenti. La situazione resta critica e senza risposte concrete.