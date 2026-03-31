Nel calciomercato del Milan, Kostic ha già effettuato le visite mediche con i rossoneri. Nella giornata di ieri si è verificato un caos all’interno del club serbo, il Partizan Belgrado, riguardo alla cessione del calciatore. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze legali o sportive.

Domenica il Milan ha accolto a Milano il giovane attaccante Kostic che si appresta a diventare il primo colpo del calciomercato estivo rossonero. L'attaccante del Partizan Belgrado ha svolto le visite mediche e arriverà a stagione terminata per lavorare con il nuovo gruppo rossonero. Ieri si è alzata una polveriera importante interna al club serbo (leggi qui di che si tratta). Parole importanti che hanno fatto anche pensare a un possibile stop della trattativa di calciomercato. LEGGI ANCHE: "Inviati gli osservatori", il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta>>> Come scrive 'Tuttosport' sarebbe 'solo' una faida interna al Partizan Belgrado che non dovrebbe interferire in alcun modo sul trasferimento di Kostic al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caos Partizan Belgrado sull’affare Kostic: il Milan rischia? Ecco la verità

Articoli correlati

Kostic-Milan, che caos al Partizan Belgrado: la presa di posizione del vicepresidente del club serboPedrag Mijatovic si è dichiarato contrario alla cessione di Andrej Kostic al Milan.

Milan, ecco il primo colpo per il '26-'27: c'è Kostic dal Partizan. È già a Milano per le visiteUn primo colpo per il mercato estivo è già stato messo a segno: il Milan si è assicurato Andrej Kostic, giovanissimo centravanti del Partizan...

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Kostic al Milan: polemica a Belgrado, caso nel Partizan; La cessione di Kostic al Milan diventa un caso! Il Vicepres. del Partizan tuona: Sarei stato contrario; Caos Partizan, Kostic al Milan scatena lo scontro. Mijatovic: Cessione all'oscuro dell'area sportiva; Kostic-Milan, che caos al Partizan. Il vicepresidente: Mai consultato, è un precedente pericoloso.

Ora è ufficiale: Calathes lascia il Monaco e firma con il Partizan BelgradoA Belgrado, sponda Partizan, era tutto pronto da qualche giorno e finalmente la tanto agognata reunion tra coach Zeljko Obradovic e Nick Calathes è diventata ufficiale. I due si erano infatti separati ... sport.sky.it

Caos Partizan su Kostic! Mijatovic attacca: "Cessione al Milan Decisione non condivisa e svendita totale". Il VP serbo parla di un valore di 20M€ contro i 3M€ dell'accordo. Chiesto un incontro straordinario. Il Milan osserva il terremoto a Belgrado. x.com

Pedrag Mijatovic, attuale vicepresidente del Partizan Belgrado, ha parlato in termini critici della cessione di Andrej Kostic al Milan Le sue parole - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/kostic-al-milan-mijatovic-durissimo-nessuno-mi-ha-interpellato-ch - facebook.com facebook