La Procura di Bologna acquisirà il video integrale dell’intervista a Fabio Savi andata in onda ieri sera nel programma ’Quarto Grado’. Dopo l’intervista a Roberto, maggiore dei fratelli Savi e leader della banda della Uno Bianca, andato in onda a ’Belve Crime’ il 5 maggio, che ha detto che molte loro azioni erano ’commissionate’ con riferimento ai Servizi, stavolta è stato il turno del ’Lungo’, secondo tra i fratelli, che ha smentito completamente le dichiarazioni del primo: solo una faccenda di famiglia, per così dire, mi sono riempito di debiti e avevo bisogno di soldi, così abbiamo iniziato a rapinare i caselli. Poi la violenza è cresciuta in loro "come una macchina in discesa senza freni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, la ’verità’ di Fabio Savi. Mikula: "Continua a manipolare". La Procura acquisirà tutto il video

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I parenti delle vittime della Uno Bianca contro la Rai per l'intervista a Roberto Savi

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