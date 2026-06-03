La Ciulla Gea Martire protagonista a Terrazza Luciana

A San Leucio, si è svolto il secondo appuntamento della quarta edizione di Terrazza Leuciana, iniziata il 29 maggio. La protagonista è stata Gea Martire, che ha partecipato a un evento nella location di Terrazza Luciana. La rassegna, ormai consolidata, si tiene durante la stagione culturale casertana e raccoglie un pubblico vario. La manifestazione si svolge in un contesto all'aperto, con spettacoli e interventi di diversi artisti e relatori.

Secondo appuntamento per la quarta edizione della rassegna Terrazza Leuciana, iniziata il 29 maggio a San Leucio e che è diventata, negli anni, uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale casertana. La direzione artistica è affidata alla Genovesemanagement di Gianni Genovese, con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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