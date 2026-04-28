San Pietro Chanel sacerdote e martire | il primo martire d’Oceania 28 aprile

Il 28 aprile la Chiesa cattolica ricorda San Pietro Chanel, sacerdote marista e martire, riconosciuto come il primo martire in Oceania. Nato nel 1803 e morto nel 1841, è stato il primo testimone del Vangelo a dare la vita in quelle terre e oggi è considerato il patrono dell’area. Questa data segna la memoria della sua dedizione e del suo sacrificio in nome della fede.

Il 28 aprile la Chiesa celebra San Pietro Chanel (Pierre Louis Marie Chanel, 1803–1841), sacerdote marista e martire, primo testimone del Vangelo fino al sangue in Oceania e patrono di quelle terre. Nato a Cuet, nella Bresse francese, crebbe in un ambiente contadino semplice e laborioso. Ordinato nel 1827, svolse il ministero con mitezza e tenacia nelle parrocchie della diocesi di Belley. L’anelito missionario lo condusse nella Società di Maria (Maristi), dove maturò la partenza per i “nuovi mondi”. Nel 1836 si imbarcò con il gruppo guidato da mons. Jean?Baptiste Pompallier, destinazione Oceania occidentale. Assegnato all’isola di Futuna nel 1837, scelse la via della pazienza evangelica: imparò la lingua, visitò i villaggi, curò malati e bambini, offrì un esempio di carità disarmata.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Pietro Chanel, sacerdote e martire: il primo martire d’Oceania (28 aprile) Notizie correlate San Fedele di Sigmaringen, sacerdote e martire (1577-1622) – 24 aprileSan Fedele di Sigmaringen (1577-1622), sacerdote cappuccino e martire, nacque a Sigmaringen in Svevia. San Castore di Tarso, martire: memoria del 28 marzo e testimonianza delle originiIl 28 marzo la Chiesa ricorda San Castore di Tarso, martire delle origini cristiane. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: San Pietro Chanel, sacerdote e martire: il primo martire d’Oceania (28 aprile); Almanacco del 28 aprile. San Pietro Chanel, sacerdote e martire: il primo martire d’Oceania (28 aprile)Marista francese, missionario a Futuna, primo martire d’Oceania; la sua morte aprì l’isola al Vangelo. Memoria 28 aprile. ilgiorno.it San Pietro Chanel: il martire venerato il 28 aprileSan Pietro Chanel è uno dei santi più venerati della Chiesa Cattolica, celebrato il 28 aprile. Nato in Francia nel 1803, Chanel è conosciuto per il suo straordinario impegno missionario e il suo ... quotidiano.net 27 aprile - Novena di San Pietro Chanel 19/28 aprile San Pier Chanel era un prete cattolico, missionario e martire. Preghiamo questa novena per l’Oceania e per il coraggio di evangelizzare. 9° GIORNO Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. - facebook.com facebook