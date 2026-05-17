Maldive Mohamed Mahudhee è la sesta vittima | Un martire
In un incidente nelle Maldive, il sergente maggiore Mohamed Mahudhee è deceduto a causa di una sindrome da decompressione durante operazioni in una grotta dell’atollo di Vaavu. La sua morte si aggiunge a un totale di sei vittime coinvolte in questa attività. Le operazioni di soccorso nella zona sono riprese dopo l’incidente. La notizia è stata riportata da fonti locali e si riferisce all’evento avvenuto recentemente in quel tratto di mare.
Il sergente maggiore Mohamed Mahudhee è stato stroncato da una sindrome da decompressione. Riprendono le operazioni nella grotta dell’atollo di Vaavu Nuova tragedia alle Maldive, dove alle cinque vittime italiane disperse in una grotta sottomarina si aggiunge ora un soccorritore. Mohamed Mahudhee, 43 anni, sergente maggiore della Guardia Costiera maldiviana, è morto dopo un’immersione nell’atollo di Vaavu, durante le operazioni di recupero dei corpi. Come riportato anche da La Reppublica, 8 sommozzatori delle Forze di difesa nazionale si erano immersi a coppie per mappare la grotta lunga circa 260 metri. Il piano prevedeva un’esplorazione sistematica per mappare l’area, prima di riportare in superficie i corpi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Il sergente Mohamed Mahudhee è la sesta vittima della tragedia delle #Maldive. Non è riuscito a riemergere dopo aver provato a perlustrare la terza camera della grotta di Miyaru Kandu, dove si pensa si trovino i quattro corpi non ancora rinvenuti. @RaiNews x.com
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