Maldive Mohamed Mahudhee è la sesta vittima | Un martire

In un incidente nelle Maldive, il sergente maggiore Mohamed Mahudhee è deceduto a causa di una sindrome da decompressione durante operazioni in una grotta dell’atollo di Vaavu. La sua morte si aggiunge a un totale di sei vittime coinvolte in questa attività. Le operazioni di soccorso nella zona sono riprese dopo l’incidente. La notizia è stata riportata da fonti locali e si riferisce all’evento avvenuto recentemente in quel tratto di mare.

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