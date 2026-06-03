La città dei para-schiavi sfruttati nei cantieri Pizzo minacce ricatti e reclutamento online | ecco come funziona

Nella città sono stati scoperti casi di sfruttamento di lavoratori nei cantieri, con caporali che ricevono tra 500 e 600 euro al mese per ogni impiegato. I lavoratori, invece, percepiscono circa 1500 euro mensili, spesso soggetti a minacce, ricatti e reclutamento tramite piattaforme online. Le indagini indicano che il sistema si basa su pratiche di pressione e controllo, coinvolgendo gruppi di caporali che gestiscono i lavoratori in condizioni di sfruttamento.

Milano, 3 giugno 2026 – Nelle tasche dei caporali finiscono 500-600 euro al mese per ogni lavoratore, un terzo di stipendi che si aggirano sui 1500 euro al mese. Reclutamenti che avvengono su canali WhatsApp e Telegram, nelle comunità straniere, con la regola non scritta del silenzio e il ricatto del permesso di soggiorno, minacce fisiche e verbali. La situazione di para-schiavismo” rilevata dalla Procura di Milano nel cantiere dell’ex tiro a segno in piazzale Accursio, dove la filiale italiana del colosso Caddell Construction sta costruendo il nuovo consolato degli Stati Uniti, non è un caso isolato in un sistema che prolifera nella giungla degli appalti e approfitta di una situazione di cronica carenza di organico per i controlli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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